吳敦義指總統明年5月提名 他質疑「司馬昭之心」...

2018-12-05 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕今年九合一選舉國民黨大勝，奪下15個縣市版圖，下一個目標恐是後年總統大選，力拼重返執政。國民黨主席吳敦義2日被問到，何時啟動黨內初選與立委提名作業，吳指約明年5、6月。對此，前立委孫大千在臉書粉專直言，「這不是『司馬昭之心，路人皆知』嗎？」

臉書粉專「孫大千Sun, Ta-Chien」表示，國民黨中央將總統黨內初選延至明年5月舉行，「顯然是為特定人選量身打造的遊戲規則」，並質疑「這不是『司馬昭之心，路人皆知』嗎？」

孫大千在文中指出，國民黨當前最急迫的工作莫過於2020能否獲勝，若越早決定提名人選，越有充裕時間布局選戰、提出論述主張爭取全民支持，且初選過程中的分裂對立，需費時化解弭平，越早完成總統初選，得以從容整合內部。

孫大千提到，按照正常選戰規劃，應先決定黨內總統候選人，再配合候選人進行全國各選區立委提名、不分區立委席次安排，讓總統提名人、立委參選人形成競選團隊發揮戰力。

孫大千提及，優先進行區域立委黨內初選、不分區立委提名工作，「對於現任掌握黨機器的高層來說，可視為是一次黨內資源和權力的分配，更進一步地可以為個人參與總統黨內初選進行全國的佈局」，孫不禁質疑「這怎麼會是一個公平的初選機制呢？」

孫大千也在文末直言，「別忘了，『大位不足以智取，人算不如天算』」。

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