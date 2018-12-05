彰化立委何時補選？縣選委會：立委沒辭還沒出缺…

2018-12-05 09:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕台北市、台中市2席區域立委補選投票日，將於明年1月27日舉行，不少人好奇國民黨彰化縣立委王惠美也當選縣長了，彰化縣也該舉行立委補選，日期為何還未決定？對此，縣選委會表示，目前彰化縣仍然有4席區域立委，還沒有出缺的事實發生，要等有出缺才需3個月內完成補選，最快也要25日縣長就職後才會排定。

縣選委會表示，民進黨立委姚文智、國民黨立委盧秀燕都是在選前投票日前辭職，也在選前送出辭職書，依規定是從立法院接到辭職書那一刻起，才有立委出缺且任期超過1年需要補選的事實發生，所以中選會才能根據出缺事實進行補選。

縣選委會指出，反觀，彰化縣目前仍然維持4席區域立委，國民黨立委王惠美雖然已經成了準縣長，可是，因為當事人沒有在選前辭職，目前仍然具立委身分，在沒有出缺的情況下，自然還不用舉辦補選投票。

如此來看，下屆縣長就職是這個月25日，立委王惠美25日就職當天成了新科縣長，立委身分消失，空出立委任期距離2020年下屆立委補選還有1年多，依規定，縣選委會從12月25日起3個月內須完成補選，換言之，補選日期要等12月25日之後才能排時間，並正式發布選舉公告，補選作業最慢明年3月25日前完成。

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