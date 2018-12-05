2中國男過境突申請庇護 滯留桃機70天

士劉興聯（左）及顏克芬（右）自今年9月27日過境轉機時，突然申請政治庇護，至今兩人在機場滯留超過70天。（記者姚介修攝）

2018-12-05 08:30

〔記者姚介修、呂伊萱／綜合報導〕兩名中國異議人士劉興聯、顏克芬，9月27日在桃園機場過境轉機時，突然申請政治庇護，由於主管機關陸委會沒有任何指示，至今兩人在機場滯留70天，創下移民署成立至今滯留期最長的紀錄。兩人旅費用盡，目前是由搭載他們來台的航空公司，為他們在機場停留期間的餐費買單。

劉、顏兩人受訪表示，非常感謝在機場滯留時幫助他們的單位，他們也可理解台灣沒有「難民法」，加上原以為選舉時刻敏感，所以至今只能把他們放在機場；兩人指出，第三國已接受他們的政治庇護申請，不過案件仍在審核程序，至於什麼時間可以得到同意的回覆，他們也不知道，但心裡有長期等待的準備。

陸委會︰會依法處理

陸委會回應表示，劉興聯與顏克芬目前仍由航空公司安置，移民署則提供其身體狀況和生活所需的必要協助。對於兩人盼申請政治庇護，陸委會則說，政府保障兩人在過境期間的安全，並整體考量國際慣例、我方法律規範、過往處理案例、人權保障及國際視聽等層面，會在尊重當事人意願下，溝通未來處理方案。

63歲的劉興聯及44歲的顏克芬，分別在中國曾因觸犯「煽動顛覆國家政權」及「尋釁滋事」罪嫌遭拘捕，兩人都是以偷渡方式離開中國到泰國曼谷。

劉、顏兩人於9月27日下午自泰國曼谷搭機來台轉機北京，但下午5點多飛北京班機起飛前，航空公司都無法找到兩人，並通報移民署，最後在一期航廈南側過境室找到兩人。

兩人隨即表明不願前往北京，指他們有聯合國難民證，已向第三國尋求政治救助。原本一般旅客發生這種狀況，就是遣返原出發國，但兩人身分敏感，且是中國異議人士，涉兩岸事務，於是上報陸委會，希望可以得到處理方式。沒想到，陸委會接到通知後，10月中旬才到機場關切，但未做任何指示即離開。由於兩人在曼谷已察覺有中國派駐曼谷人員發現他們的行蹤，兩人才在組織中國人權改善的朋友們資助下「逃」離曼谷，以免被中國逮捕，所以基於人道考量，讓他們留在桃園機場。

兩人留置一期航廈的公共休息區，至今已70天，雖然行動自由，但在航廈水泥銅牆的屋簷下，可說是另一種「不見天日」的牢房。

不過，當他們在桃園機場跳機尋求政治庇護的同時，推特上有人指出顏克芬是中共特務，因日本一名親共作家幫他出書，還放出顏去年參加曼谷一場當地中國商會中國共產黨96週年慶的自拍影片，證實顏並未唾棄共黨；顏克芬則澄清，他是被人誣陷，他只是參加商會的活動。

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