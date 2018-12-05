週刊爆柯韓選後密電 北市立委補選有玄機

週刊報導，柯文哲選後私下致電祝賀韓國瑜當選，韓國瑜表示將會在小內閣人選大致底定後，找時間北上與柯文哲敘舊。（資料照）

2018-12-05 08:33

〔即時新聞／綜合報導〕九合一地方選舉後，台北市長柯文哲在藍綠夾殺下險勝，國民黨的韓國瑜則在高雄市長選舉中大勝。週刊報導，柯文哲選後私下致電祝賀韓國瑜當選，韓國瑜表示將會在小內閣人選大致底定後，找時間北上與柯文哲敘舊。

《鏡週刊》報導，姚文智為參選台北市長辭去立委，台北市士林、大同區將舉行立委補選，白綠是否再度合作，「韓流」是否能影響，都將是外界關注的選情發展。

親韓人士指出，韓國瑜多次提及柯文哲對他有「知遇之恩」，如果最後白綠達成共識，由親柯的人選參加補選，韓國瑜可能會比照這次台北市長的選舉模式，不會積極介入輔選，但如果由非親柯的綠營人士參選，韓國瑜北上輔選的機會將會大增。

報導提到，雖然柯文哲不組黨，但可能會朝組政團的方式，將白色力量變成全台友柯陣線。柯文哲曾經私下告訴一位友柯議員，參選2020年立委選舉，代表柯家軍成為進軍國會的第一人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/