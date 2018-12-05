兩度打臉郝龍斌！ 周刊爆丁守中錯失開票翻盤關鍵...

台北市長候選人丁守中以3254票輸給現任市長柯文哲。（資料照）

2018-12-05 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中敗選後聲請驗票，遭各界嘲弄「輸不起」，《周刊王》報導指出，11月24日下午北市投票尚未結束，就有藍委警告投票混亂恐讓選情翻盤，國民黨副主席郝龍斌也兩度建言，呼籲丁立即制止選委會在投票結束前開票，丁當時以「不會輸」為由打臉郝，結果現在藍營高層感到扼腕，認為丁若當機立斷，說不定可以勝選。

根據《周刊王》報導，有知情人士透露，11月24日投票當天，國民黨副主席郝龍斌曾兩度致電力諫丁守中，認為北市投票未結束前不應開票，恐影響投票意向，其他輔選藍委也先後致電提醒丁，不過丁一派輕鬆，認為以往開票沒出現大問題，還反問郝，若大動作停止開票，卻是他一路領先「那怎麼辦？」

報導提到，郝龍斌不放棄，第二次致電建議丁守中，仍遭丁打臉「還要再想想看」，加上被視為有預測選情的士林區天玉里小贏對手柯文哲，丁三思後決定按兵不動，結果最終輸了3000多票。負責北市選戰操盤的藍營人士認為，這次開票混亂，中選會、北市選委會難辭其咎，但丁沒在第一時間當機立斷，顯然錯估情勢。

丁守中辦公室發言人詹為元表示，未聽說此事，無法評論。郝龍斌辦公室發言人游淑慧則證實，郝龍斌當日花2小時才完成投票，確實曾致電丁守中，建議他要求中選會及北市選委會立刻因應，不能邊開票邊投票。

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