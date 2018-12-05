爆紅韓冰 傳拒演藝圈、想從政

韓國瑜女兒韓冰（圖）傳有意從政。（資料照）

2018-12-05 08:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長當選人韓國瑜的大女兒韓冰，主導韓國瑜選舉網路戰，選績斐然，其亮麗外型及清晰口條成為網紅，傳已有演藝圈製作人盯上她，想邀她開節目，但被拒絕，並有報導，指她這次返台助選之外，自己也從政。

在今年高雄市長選戰之前，韓冰是在加拿大讀書，《鏡週刊》報導，韓營內部傳出，韓冰之前的規劃就是學成後追國從政，之前她受訪時，並未否認。

報導指出，韓冰對政治其實不陌生，除了這場為父親韓國瑜助選的選戰之外，她母族更在雲林政壇屹立30年，外公李日貴、媽媽李佳芬，都曾任縣議員，舅舅李明哲更接棒當選縣議員；但是她並未把話說死，只說仍未決定，對未來依舊茫然，覺得自己好嫩等，會等讀完書再決定未來。

韓冰外型也被演藝圈盯上，《蘋果》也報導，製作人詹仁雄曾表示，想要撮合韓冰和「學姊」一起主持節目，相信會有很高收視率，但坦承這項合作案難度更高，不過截至目前似乎還沒有下文。

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