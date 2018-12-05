週刊爆老柯熱線柯P 擬共推北市立委人選

週刊報導，民進黨立院黨團總召柯建銘上週致電柯文哲，表達台北市立委補選，民進黨將尊重柯文哲的提名的人選。（資料照）

2018-12-05 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨在九合一選舉慘敗，台北市長柯文哲以些微差距連任，即將到來的立委補選，各界出現「白綠合作」的聲音。週刊報導，民進黨立院黨團總召柯建銘上週致電柯文哲，表達台北市立委補選，民進黨將尊重柯文哲的提名的人選。

《鏡週刊》報導，綠營高層表示，柯文哲1年後挑戰總統選舉的機率不大，但柯在2024年大選，可能會輔選綠營親柯立委和柯家軍進立院，白綠的關係如果再不修補，民進黨可能在2020年再輸一次。

一名穿梭在柯文哲陣營與綠營間的政壇人士透露，上週三柯建銘親自致電柯文哲，表達總統蔡英文與黨內決策人士的善意，姚文智為競選台北市長請辭立委後，留下的北市士林、大同區的立委遺缺，將會尊重柯文哲的提名意見，民進黨會以徵召方式取代初選。

北市府發言人劉奕霆指出，柯建銘確實在上週三致電柯文哲，但柯市長第一時間未接到電話，而對於北市立委補選，柯市長沒有立場，有意參選的人選，可以協調後再討論。

報導提到，親柯人士透露，柯文哲與柯建銘熱線前，就已經鋪排柯營可能參與補選的名單，優先考量具有民進黨籍的府內首長和親柯議員，而柯最屬意的就是這次輔選有功的民政局長藍世聰，儘管藍仍持保留態度，但藍已經將戶籍遷到大同區備戰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/