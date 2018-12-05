花博防線遭突破 周刊爆小英鐵衛摸魚2小時辯借廁所

花博開幕當天，「工傷協會研究員」賀光卍突破防線、拉白布條抗議。（資料照）

2018-12-05 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕憲兵指揮部警衛大隊負責總統官邸及總統親臨現場維安，根據《周刊王》報導指出，該隊的潘姓大隊長常在留守或值勤時神隱，甚至執行總統蔡英文赴花博晚會的維安勤務前，竟帶著幹部赴南投訪友，不料當晚蔡英文準備上台前一刻，就發生民眾突破防線抗議，造成嚴重維安疏失，國防部已下令徹查。

報導指出，近來有官兵發函向國防部長嚴德發檢舉，指潘姓大隊長值勤不力，竟在總統赴花博當天帶著幹部到南投訪友，當晚就發生「工傷協會研究員」賀光卍突破防線、拉白布條抗議的事件。

根據官兵檢舉信，賀光卍早隱身台前人群內，負責該區塊的憲指部警衛大隊竟沒人發現，信中明確提到「11月3日，表排上校大隊長潘XX帶隊執勤南投特勤場次，利用勤空時間帶勤員跑去微熱山丘（經查是微光森林）玩，此行為與前任上校大隊長趙XX於年初到高雄執行特勤工作，在勤空之餘跑去高雄美術館行為有何不同？民眾觀感會好嗎？」

報導提到，潘姓大隊長才接任幾個月，就常被檢舉勤務出包，光是10月份已收到4件。針對此事，國防部已下令徹查；憲兵指揮部政戰主任余熙明卻說，當天潘姓大隊長去向當地警察之友、微光森林老闆借用廁所並休息約30幾分鐘後就離去，指控內容是遭退伍幹部惡意報復，經查潘大隊長未有違紀行為，均在時間內到位督勤，符合規定。潘姓大隊長也將對投訴人不實指控，採取法律行動。

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