議會一坐8年 陳滄江想把小板凳搬到立法院

金門縣議員陳滄江帶著小板凳離開金門縣議會，準備參加立委補選，前進立法院。（記者吳正庭攝）

2018-12-04 22:47

〔記者吳正庭／金門報導〕無黨籍金門縣議員陳滄江今天宣布，將投入立法委員補選，懇請金門及旅台鄉親再拉他一把，讓他有機會帶著已經坐了8年的小板凳，前進立法院，繼續執行鄉親的囑託。

為了民進黨而不惜在藍營區金門逆風而行的陳滄江，2012年為感謝金門鄉親投給總統候選人蔡英文超過3000票，從民生路「3步1跪」到城隍廟；今年8月31日，他忍痛離開加入19年的民進黨，宣布把機會留給新人，不參選縣議員。

而國民黨立委楊鎮浯轉戰金門縣長寶座成功，留下立委懸缺待補，陳滄江及不少政壇人士躍躍欲試。

陳滄江宣布投入立委補選，不忘再一次感謝鄉親，也感謝民進黨，讓他在8年前有機會進入議會，且在當選第5天就履行「一張小板凳、議會不一樣」、「哪怕坐在廁所旁也沒關係」的競選承諾，帶著那張椅座直徑約30公分的小板凳，一坐就是8年，曾有人問他？他說，要時刻提醒自己「不能躺著幹」。

今天是臨時會最後一天，陳滄江穿上印有「江哥」的競選戰服，邊扛起小板凳，邊不捨環顧議事廳；他自豪地說，在議會為鄉親提案至少上100件，受理並處理的陳情案也有1600件，這些年為鄉親奔走台、金兩地，歡喜甘願。

「江哥」說，在議會的階段性任務已完成，仍有很多鄉親的權益被壓著，希望到立法院繼續執行鄉親的囑託，未來仍會一本初衷，帶著小板凳坐在那裡。

陳滄江在戰地政務中長大，痛惡一黨獨大對民主價值的斲傷，十幾年來，堅持穿著綠袍在藍營區裡單打獨鬥，憑的是一分對理念堅持的傻勁；這次補選立委，他沒有穿任何顏色的衣服，不屬於任何政黨，只想向鄉親爭取一個機會，把小板凳從金門縣議會搬到立法院，讓全國同胞看到小板凳、看見金門。

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