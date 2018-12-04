王世堅建議徵召姚文智補選立委 籲「千萬不能綠白合作」

2018-12-04 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第二選區及台中市第五選區補選將於明年1月27日登場，民進黨提名協調小組今天在中央黨部展開徵詢作業，台北市議員王世堅也出席會議，堅稱他只是來向黨推薦徵召姚文智參選的。

綜合媒體報導，今天民進黨「立委補選提名協調小組」邀請有意參選立委補選的黨員到中央黨部諮詢。民進黨中常委兼協調小組成員鄭運鵬說，目前黨內台北有6位表達意願，4位出席；台中則是有5位表達意願，4位出席。他指出，一切等徵召辦法通過以後，再行詢問前立委姚文智及台中市長林佳龍的看法。

王世堅這次也出席會談，對於外界議論他才剛當選市議員，就要爭取立委補選提名一說，他堅稱自己無意參與立委補選，今天只是來發表意見。王世堅說，他這次來是希望黨應該徵召姚文智回來參選，對姚釋出溫暖，敗選責任不應該由姚文智一人扛下。他認為，如果姚文智堅決不接受徵召，那麼這次補選更加不能「綠白合作」，因為唯有和柯文哲「劃清界線」，才對得起姚文智的犧牲。

王世堅也說，如果姚文智不接受出來參選、黨也不與柯文哲合作的話，那他推薦提名台北市議員顏若芳出來，因為在他市議會4年的觀察下來，顏若芳不論問政、人品都有水準，是最好的人選。

鄭運鵬受訪時指出，今天台北、台中各4位出席的議員都有表達參選意願；對於王世堅對外堅稱自己沒有要參與立委補選，鄭運鵬語帶保留地說，「他在外面講的話是否與會中講的話有落差，我則不評論」。

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