國民黨辯「幽靈黨產」憑空捏造 黨產會秀四大證據打臉

國民黨「幽靈黨產」松山油漆廠，市值高達40億元。（記者黃耀徵攝）

2018-12-04 21:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會揭露國民黨一筆市值破40億元的「幽靈黨產」松山油漆廠土地，當年轉賣給台鐵後，遲未完成土地移轉登記，以致還登記在已消失的黨營事業松山油漆公司名下。國民黨發言人洪孟楷今天（4日）痛批黨產會「憑空捏造」，向國民黨潑污水；黨產會下午出示四大證據打臉，強調國民黨當年已收錢將油漆廠賣給台鐵，勿拿了錢不處理未登記問題。

洪孟楷上午在國民黨中央召開記者會說，此事完全「憑空捏造」，而且前因後果錯置，黨產會透過媒體提供不實消息，意圖向國民黨潑污水、轉移焦點，國民黨嚴正要求黨產會不能成為特定政黨的打手。

黨產會發言人施錦芳受訪表示，「洪孟楷太年輕不了解」，對國民黨黨營事業及財產沒概念，建議回去好好向黨內資深前輩請教。松山油漆公司怎會與國民黨無關，國民黨就是松山油漆公司唯一股東，土地增值稅納稅義務人是國民黨，沒繳所以台鐵不能過戶，國民黨應出面處理。

黨產會今天公布「松山油漆廠交易沿革」資料，提及松山油漆廠原名「台灣工礦股份有限公司化工分公司松山油漆廠」，屬於戰後政府接收自日產的財產。

黨產會指出，1955年1月13日，行政院381次會議通過《實施耕者有其田台灣農林股份有限司台灣工礦有限公司移轉民營實施分廠出售辦法》，同年8月，國民黨向台灣工礦公司標購取得松山油漆廠及其附屬房地、設備與人力，同年11月19日公司登記設立，國民黨成立「松山油漆廠股份有限公司」。

據黨產會調查，1959年3月26日，台灣省政府交通處同意台灣鐵路局擬自設油漆工場；同年8月10日，松山油漆公司股東召開股東臨時會議，討論「奉省黨部令本公司結束讓售台灣鐵路局收購，除出售價格正由省黨部派員會同本公司與鐵路局洽議外，特報請鑒核」案。

黨產會強調，1960年7月20日台鐵局曾委託地政士代辦地政登記移轉事宜，經地政機關審查後「予以退件」，理由之一即為「賣方（土地）增值稅未繳」，這明確記載於「台北市地政事務所土地登記補辦案件存根」文件上，黨產會都調到文件，不容國民黨否認。

黨產會提及，在1961年3月25日，台灣銀行曾致函國民黨台灣省黨部，通知松漆公司因系爭土地及其上房屋設備的抵押借貸，截至1961年1月31日止，尚結欠該行利息2萬6206元，並說明土地及其上房屋設備，雖因價讓權利歸於台鐵局，「然松漆公司之債務未了，故請國民黨台灣省黨部財務委員會代為清償，以便拋棄抵押權結案。」

台鐵也在1962年1月17日，致函國民黨台灣省黨部，就系爭土地之他項權利證明書未移交台鐵接收、抵押權未能辦理塗銷、杜賣證書內所載松漆公司的法定代理人，非總經理陳景陶而應更正為董事長詹純鑑等事項，請國民黨台灣省黨部協助補正。

黨產會說明，國民黨台灣省黨部在1962年致函台鐵局，聲稱有關塗銷系爭土地的抵押權乙節，應請鐵路局與松山油漆廠共同委託土地代書人辦理，並表示他項權利證明書，應已由松漆公司移交台鐵局，松漆公司大部分印鑑皆留於省黨部，塗銷抵押權事宜請台鐵局洽台灣銀行辦理，至松漆公司的相關用印事宜，俟省黨部獲通知後即派員會辦。

黨產會強調，眾多證據皆顯示此事並非「憑空捏造」，而是國民黨變賣松山油漆公司土地及設備後，未辦理移轉登記，也未繳納土地增值稅，且國民黨為松山油漆公司唯一股東，國民黨應誠實面對、出面解決問題。

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