喵星人「總幹事」萌助攻！她選前做中途 選後變飼主

時代力量新科台南市議員林易瑩在服務處養了一隻摺耳貓，取名為「總幹事」。（記者萬于甄攝）

2018-12-04 21:03

〔記者萬于甄／台南報導〕今年選舉，政治人物家中的寵物紛紛成為注目焦點，時代力量新科台南市議員林易瑩競選服務處，也有隻超萌的「總幹事」，成功為她拉了不少選票；林易瑩說，原本只打算做短期中途，但既然順利當選，就決定領養牠，讓「總幹事」成為服務處招牌喵星人。

選舉期間，林易瑩口中時常喊的「總仔」、「總幹事」，其實是一隻大約5歲的純種摺耳公貓，是服務處志工選前一個月在台南路邊發現，因為沒有晶片，就帶回服務處，取名「總幹事」，服務處變成「總幹事」暫住的「中途之家」，而牠的萌樣吸引不少選民目光，儼然成為最佳助選員。

林易瑩說，當下原本只打算先做中途之家，因為如果沒選上，服務處就沒有經費承租，只好另外幫「總幹事」找適合的飼主，不過也承諾如果順利當選，就會領養牠，讓「總幹事」有個安全的家。如今，林易瑩順利獲得選民的支持當選市議員，最近就會帶「總幹事」去植入晶片，辦理領養手續。

林易瑩也提到，摺耳貓原本就有基因上的缺陷，「總幹事」走起路會有些怪，醫師也無法治療，只能吃維骨力保養，因此，未來「總幹事」會好好的繼續住在服務處，成為盡職的服務處招牌喵星人「總幹事」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/