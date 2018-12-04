軍改釋憲案雙方交鋒 「政府負保證責任？」成焦點

2018-12-04 22:21

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院6月間三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例」修正案（軍改條例），在野38名立委認為違反信賴保護等原則，有違憲之虞，聲請大法官釋憲，大法官日前決議受理，4日開說明會聆聽軍改小組與立委意見，雙方對於修正前明文寫到軍人的退除役給與「由政府負最後支付保證責任」看法不同，大法官諭知以書面各抒己見。

主導軍改的行政院政務委員林萬億表示，1997年修法時採較特別的儲金制度，即「確定給付制（精算出應給的退撫金）」加「未足額提撥（軍人應自付18.97%，但當時僅要求他們付8-12%）」加「政府負最後責任（不足由政府支出」，收入少卻支出多的透支情況下，退撫基金將在2020年破產，改革迫在眉睫。

林萬億認為，政府僅負擔基金投資失利的責任，由「政府負最後責任」的情況多出現在戰時或是經濟大恐慌，與現在退撫基金瀕臨破產的狀況不同，若再不改革，將變成年輕世代支付前人的退休金，不符合公平正義，日本、瑞典、法國、德國都面臨此問題，也著手開始改革，我國因制度設計不佳，問題更嚴重。

聲請釋憲的立委吳志揚則持不同立場，認為軍人受雇於政府，雙方相互提撥供基金營運，若基金投資得宜，政府的補助就會變少，反之，投資失利，政府就應填補不足，不宜把虧損責任轉嫁給基層軍人，且若真的遇到戰爭或蕭條，「政府能負什麼責任？」屆時才是軍人應共體時艱，減少退休金的態勢。

藍委曾銘宗贊成軍改，但強調國防部應先拿出精算報告，再進行修法討論，惟國防部至今僅拿出委託國防大學所做的財務報告，未提出精算師精算、會計師覆核的報告，而修法時，行政院也未提到如何提高基金報酬率，程序不透明。

藍委呂玉玲強調，修法不應溯及既往，把退休的人抓回來改革，因為他們已經沒有選雇主的權利，且勞保條例也將修入「政府負最後責任」條款，讓勞工也能獲得保障。

軍改條例影響的多為領優存利率者，大法官好奇18%的預算是來自即將破產的退撫基金，或是另行編列的國家預算，退撫基金管理委員會坦言是由國家編列，與基金無關；銓敘部則承認，1997年修法時過於樂觀，才會頻臨破產。

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