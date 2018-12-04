最強里長陳永和選台南市長 350萬竟然沒用完…

2018-12-04 20:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎區的牛埔里長陳永和，因反對當地的掩埋場設置案，槓上中央，「跳級」競選市長，為環保而戰，以350萬元參選，最後雖不敵藍綠夾擊、落敗，在6搶1的激烈戰局，仍拿下逾11萬的第3高票， 一鳴驚人，他今晚在臉書公布支出明細，經費竟然沒用完，還剩下16萬4千元。

其實陳永和的350萬元，有200萬元是保證金，實際能動用的錢僅150萬元，他公布的明細中，以宣傳車的油錢、保養費，還有駕駛的工資為主，競選花費真的很省。

陳永和表示，無論藍綠，或者任何無黨籍陣營，幾乎都不惜花大錢搞宣傳、辦造勢，「未來要怎麼回收」，令人玩味，他想樹立典範，因此決定以350萬元，來打直轄市長的選戰。

陳永和強調自己信守承諾，沒收政治獻金，用最少的資源，順利完成市長選戰，票數也開得不錯，希望藉此改變選舉文化，這才是後代子孫之福。

陳永和指出，這次以5部宣傳車，他自己開1部，其餘則要請人，分別跑遍大台南市，傳達參選理念，爭取鄉親認同。

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