北、中立委補選 民進黨盼下週三完成提名

2018-12-04 20:07

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市第二選區及台中市第五選區補選明年1月27日登場。民進黨提名協調小組今於中央黨部召集並徵詢有意參選者。立委補選協調小組成員鄭運鵬會後轉述表示，今天對有參選意願的黨內同志表達意見，預計明中執會通過立委補選徵召提名辦法，為配合中選會時程，盼下週三（12日）中常會完成兩個選區提名作業。

鄭運鵬表示，目前黨內同志，台北有6位表達意願、4位出席，台中5位表達意願、4位出席。提名協調小組成員包括民進黨中常委、桃園市長鄭文燦，及中常委高志鵬、鄭運鵬；民進黨台北市黨部主委陳正德、台中市黨部主委何明杰也列席討論。

台北今出席者，包括民進黨台北市議員何志偉、顏若芳、王世堅、王威中。台中則為前台中市議員劉國隆、台中市議員蔡雅玲、北屯區平和里長林煜舜等人、前國大代表徐宜生，也表達參選意願的台中市交通局長王義川另有行程未出席。

至於是否最後徵召目前表達意願者參選？鄭運鵬表示，此次邀請會談的都是目前黨員有表達意見者，「徵召範圍會比較廣」。他也說，徵召辦法通過後，會詢問立委姚文智、台中市長林佳龍對人選的看法。

對於台北立委補選是否可能「白綠合作」？鄭運鵬說，每個人有不同的主張，被問到小組成員有沒有徵召人選條件？鄭運鵬說，此次是徵詢大家的意願跟看法，小組沒有表達意見。

王世堅會後受訪表示，他是來表達意見，民進黨應該徵招姚文智，不該讓姚文智來承擔敗選責任，徵召姚文智也可以化解尷尬；若姚文智不接受，應該提名顏若芳，絕對不能「白綠合作」，應該與柯文哲劃清界線。

針對民進黨主席補選期程，民進黨代理黨主席林右昌今受訪表示，中執會明會進行期程規劃報告，目前規劃的選舉日期為明年1月6日，當天投完票後，9日完成當選人公告，完成新任黨主席的交接。

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