行政院：打造台灣2030年成雙語國家

2018-12-04 19:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國發會今日向行政院長賴清德報告「2030雙語國家政策發展藍圖」，賴揆指示，推動雙語國家政策為國家的重大政策，有助於提升國家競爭力，各部會務必精準且持續推動，展現政府推動雙語國家政策決心。

賴揆表示，「2030雙語國家政策發展藍圖」與以往所推動的雙語政策不同之處，在於本次是為提升國家整體競爭力，而非以考試為目的。

賴揆指出，政府重視的是提升國人英語力，而非硬體環境的建置，希望帶動全民學英語，而非只有針對學生。

賴揆提及，教育是藍圖當中最重要的工作，請教育部修正相關法規，於3個月內提出修法草案。

賴揆指示，各部會除推動針對業管客群的策略外，公務人員也應加強提升英語力，正、副首長應強化英語溝通能力，以利第一時間透過國際媒體發布重要訊息。

此外，各部會應善用現有的資源，國發會不特別編列預算，各部會可運用原有預算勻支辦理；「2030雙語國家政策發展藍圖」一案，國發會也將在本週四行政院會進行報告。

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