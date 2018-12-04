徐國勇率陳家欽拜會人事行政總處 爭取國道警危險加成

內政部長徐國勇替國道警爭取危險加成。（記者姚岳宏翻攝）

2018-12-04 22:22

〔記者姚岳宏／台北報導〕針對多起國道員警值勤時遭撞甚至喪命，讓各界再度重視國道員警安全，為激勵士氣，立法院內政委員會上週做成決議，要求內政部積極溝通爭取，內政部長徐國勇今率警政署長陳家欽及國道警局長朱正倫等，前往行政院人事行政總處說明，獲得人事長施能傑允諾會朝「正面方向研究」，讓警方對爭取加給的心願又向前邁進一步。

警方研擬的國道警危險加成案，上週三由立法院內政委員會召委管碧玲召集會議決議，請內政部部長徐國勇儘速拜訪行政院人事行政總處，積極溝通爭取該項加給，下午徐國勇等特別赴人事行政總處拜會人事長施能傑研商。

徐國勇表示，今拜訪目的是要表達爭取國道員警危險加成案，懇請行政總處能全力支持。

施能傑表示，針對國道危險加成案他亦非常關心，將會從國道執勤危險因子，及與其他警察人員、以及與其他公務人員的待遇衡平性考量，會朝「正面方向」研究，施能傑並承諾，近日將率員親赴國道實地訪視同仁的執勤環境，共同關心並解決國道警察同仁服勤的危險狀況。

另鑑於近期國道同仁的不幸事件均發生於夜間，國道公路警察局已加強相關照明及輔助裝備，並計畫增購緩撞設備（明年採購的巡邏車，也會加裝緩撞設備），以有效降低危害風險，確實保護執勤同仁安全。

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