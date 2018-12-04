無緣副市長心情差？ 楊秋興出國吹海風：遠離政治紛擾多棒

楊秋興今天到澳門散心，並在臉書表示，「吹吹海風遠離台灣的政治紛擾多棒」。（圖擷取自楊秋興臉書）

2018-12-04 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕新科高雄市長韓國瑜3日接受選委會頒發當選證書，也公布部分市府人事名單，3位副市長已有2人明朗，反倒是呼聲最高的前高雄縣長楊秋興被排除在外。楊秋興今（4）日在臉書PO出到澳門遊玩的照片，並表示「吹海風遠離台灣的政治紛擾多棒」。引起外界諸多猜測與討論。

韓國瑜3日中午受訪時強調，葉匡時確定接任副市長，但因學校課程等原因，將於春節後報到，而現任副市長楊明州也答應將接下重擔留任，輔佐韓推動市政；至於呼聲很高的楊秋興，韓國瑜則表示，還無法確定。但據本報3日獨家消息，韓徵詢地方意見後，確定排除副市長名單之外。

另有傳聞指出，有位國民黨大老開了小內閣全部職缺的名單給韓國瑜，引起韓幕僚不爽，傳聞中更暗指這大老姓楊，但無從證實。

楊秋興不理會高雄政壇上的紛紛擾擾，今天PO出在澳門的照片，並發文說「來到澳門的路還碼頭小漁村，吹吹海風遠離台灣的政治紛擾多棒」。

文章一出引起網友熱烈討論，紛紛留言「希望您能當我們的副市長」、「縣長快回來！我們很想你」、「您才是最佳副市長人選。他（韓）選了那兩個人是在砸自己的腳嗎？」，也有網友表示，「不管往後有無接任要職，都衷心給予祝福」、「這陣子也太累了，該去散散心了」。

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