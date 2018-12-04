台大政治系學會將邀江宜樺辦講座 校友：「拍肩政治學？」

日前台大政治系學會學術部在其粉絲頁公告，因受政治系師長的所邀，前行政院長江宜樺將在12月18日舉辦講座；不過由於江宜樺過去曾下令警方暴力驅趕抗議群眾惹議，結果引起部分台大學生、校友與網友的反彈。（資料照）

2018-12-04 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕日前台大政治系學會學術部在其粉絲頁公告，因受政治系師長的所邀，前行政院長江宜樺將在12月18日舉辦講座；不過由於江宜樺過去曾下令警方暴力驅趕抗議群眾惹議，而粉絲頁的公告上卻對江宜樺充滿溢美之詞，引起部分台大學生、校友與網友的反彈。

根據「台大政治系學會學術部」粉絲頁公告表示，這個名為「政治可以改變世界嗎？」的講座，由政治系師長邀請前行政院長、現任中正大學戰略暨國際事務研究所專任教授江宜樺主講，而公告上則介紹「當你還在迷惘這個問題時，同樣年紀的他已經悠遊在柏拉圖的理想國；當你還在苦惱政治系畢業能幹嘛時，他已經準備用政治哲學實踐理想；臺灣政治哲學巨擘，從學術到政治實踐，即將透過他政治哲學的萬華鏡（萬花筒），向臺大政治系師友及學生分享他對於政治理想、權力的本質、以及當前民主的困境等議題」

不料從講者、到介紹詞也意外引起爭議，有台大校友傻眼稱「法西斯也是一種政治實踐啦」、「主題是拍肩政治學」，也有網友稱「政治哲學的實踐，下令把抗議的人打到頭破血流算嗎？發這則網宣的人腦子還好嗎？」、「他不就是民主困境的一部分嗎」

面對引起的爭議，有前台大政治系學術部成員的校友表示，江宜樺是政治系主任邀請，然後交給系學會舉辦，並非是系學會主動邀請；他強調，面對系主任直接向下交付的任務，一、二年級的同學根本無法違逆，而且公告詞也必須交給講者審稿，學生方根本無法做太多，他也痛批「系主任為甚麼不敢用政治系的名義舉辦，就是怕會引起這樣的反彈聲浪，把黑鍋丟給學生背！」；不過雖然這場講座引起軒然大波，但截至目前為止，線上報名已經截止。

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