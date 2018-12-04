國民黨新北議長參選登記截止 女議員卡位爭副議長

2018-12-04 18:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕第三屆新北市議會將於12月25日就職當天選舉議長、副議長，66席議員中，國民黨當選33席，加上親藍的無黨籍議員，掌握多數，問鼎議長寶座希望濃厚；民進黨席次雖未過半，仍會推派人選，不排除與無黨籍合作，爭取奮力一搏機會。

國民黨今天截止參選登記，議長部份有現任議長蔣根煌、周勝考登記，外界預估蔣根煌連任機會高；副議長則有陳鴻源、曾煥嘉、蔡明堂及洪佳君完成登記。洪佳君事前未表態，今天下午突然現身市黨部登記，引發議論。

洪佳君說，過去只有少數人參與議長、副議長選舉，尤其是新科議員和女性議員參與機會更少，她在議會資歷10多年，希望嘗試不同的挑戰，輸贏不重要，目的在於改變傳統議會生態、創造新氣象，讓大家了解，只要有心在議會服務、熟悉議事運作的議員，每個人都有公平競爭的機會。

國民黨新北市黨部表示，登記結束將展開協調，若各方僵持不下，可能採取「假投票」決定人選。

民進黨預計下週召開會議討論。民進黨議員席次從本屆32席滑落至25席，若加上親綠的無黨籍陳世榮與彭佳芸，人數仍不足以過半，但如果與無黨籍合作，有望囊括33席，形成藍、綠各半局面，角逐議長及副議長之位不無可能。

現任副議長陳文治認為，民進黨贏的策略應先提一名人選，保留與無黨籍合作空間，搭檔議長或副議長，才有勝選機會，推出的人選必須跳脫派系考量，爭取黨內同志全力支持。

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