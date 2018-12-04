中市立委補選 國、民兩黨逾20人有意角逐

2018-12-04 18:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第5選區（北區、北屯區）立委補選將於明年1月27日投票，有意參選者相繼表態，前台中市政府民政局長王秋冬今日也宣布爭取國民黨提名。國民黨台中市黨部主委陳明振表示，市黨部將提報建議名單給中央黨部，包括已表態者、現任及新科議員都會列入，目前約有13人，民進黨部分，則至少有10人以上有意參選。

原本外界猜測王秋冬可能進入新市府小內閣，但他表示，他擔任過3屆市議員，以及民政局長、行政院中部聯合服務中心副執行長，現在想挑戰新的職務，也延續台中市長當選人盧秀燕在北屯、北區的服務。

另外，先前已表態者包括前立委沈智慧與蔡錦隆、前立委助理廖鉑霆、前立委洪昭男的兒子洪子傑、前台中市副市長蕭家淇、前市議員唐國泰等，市黨部也把北區及北屯區議員當選人陳政顯、陳文政、沈佑蓮、賴順仁、陳成添、黃健豪等人，與上述表態者一併列入建議名單，全部提報中央黨部。

陳明振表示，由於時間緊迫，立委補選人選採徵召方式，中常會將在12日通過提名人選。

陳明振指出，台中市共有8席立委，原市區佔3席，而第5選區是國民黨在原市區唯一的1席，如果沒有顧好，國民黨在市區就失守，因此務必固守這一席。

至於民進黨，台中市黨部主委何明杰指出，目前表態者包括前市議員劉國隆、現任市議員蔡雅玲及范淞育、交通局長王義川、北屯區平和里長林煜舜、前國大代表徐宜生等，還有部分政治素人，他所掌握的人選近10人，中央黨部明天將開會決定提名辦法。

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