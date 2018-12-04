面對立委補選態度曖昧 柯P：我習慣最後5秒下決定

台北市長柯文哲（左）4日重申，他很習慣最後5秒下決定，關於士林大同選區立委補選，仍維持「有意願的人都出來表態」，盤點後再處理。圖為柯文哲出席第22屆台北文化獎頒獎典禮，右為得主雷驤。（記者羅沛德攝）

2018-12-04 16:47

〔記者黃建豪／台北報導〕民進黨前立委姚文智請辭後，留下的士林、大同選區立委缺額，在民進黨多名議員已表態爭取，台北市長柯文哲也動作不斷；對於該席立委，是否白綠合作？到底屬意誰？柯文哲今表示，他們很習慣在最後5秒下決定，因此態度仍是「有意願的人都出來表態」，盤點後再來處理。

該席立委補選，國民黨在國民黨中山、大同區議員當選人王浩、第一高票當選人陳炳甫磨刀霍霍下，民進黨議員何志偉、梁文傑、王威中紛紛表態或被點名，但為求勝選，民進黨陣營不排除與柯文哲合作可能。但柯文哲陣營方面，也透過自行操作媒體風向，將台北市觀傳局長陳思宇、柯辦發言人林筱淇，甚至幕僚黃瀞瑩、市府發言人劉奕霆推到檯面上。

柯文哲表示，年輕人如果有想法，他的態度是，過去這段期間，他常常說，「政治是人民的權利」，大家有想法、有意願就來討論看看，也因選舉涉及很多因素，個人因素、環境因素，也要看每個人的意願，盤點一下再來處理。柯強調，該準備的先準備，有想法、有意願的大家先準備好再來決定。

雖然下周一就要登記，「白綠」人選仍未定。柯文哲說，人的行為受過去經驗影響，他當過17年台大外科加護病房主任，又當過5年半的創傷醫學部主任，「我們很習慣在最後5秒下決定」，所以下周還早得很。

至於白綠到底合不合作或自派「柯家軍」人選？柯文哲說，那也還不曉得，（指綠營）沒接觸，反正先決定哪些人有興趣或是「我們覺得可以的」，到時候再來協調。柯重申，他們很習慣在最後5秒還可以做決定，但他們當然還是會做準備。

媒體追問，國會觀察基金會董事長姚立明昨稱「民進黨是垃圾」，認為柯文哲並不會跟民進黨合作的看法？柯文哲回應稱：「不一定啦，台北市有3座焚化爐，我們還是每天在處理垃圾，什麼東西都要處理。」

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