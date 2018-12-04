獨家》代主席林右昌：不要再提民進黨過去對台灣民主的貢獻了

民進黨五日中執會將處理黨主席改選期程，明年一月六日投票，林右昌說，到時候一定會有適當的人出來領導黨。（記者林欣漢攝）

2018-12-04 20:00

〔記者林欣漢、盧賢秀／基隆報導〕民進黨明天（5日）中執會將處理黨主席改選期程，民進黨代理黨主席林右昌說，台灣人民已經不欠民進黨，以後民進黨不要再去提過去對台灣民主的貢獻，民進黨要靠對未來台灣的貢獻，來爭取台灣人民的支持與認同。

民進黨明天（5日）中執會將處理黨主席改選期程，由於時程緊迫，預計下週一（10日）開放候選人登記到週五（14日），接著展開人選的協調，不成就進入競選程序，明年1月6日投票，1月9日再開中執會及公告，林右昌說，到時候一定會有適當的人出來領導黨。

另外，由於台北市第二選區立委補選、台中市第五選區立委補選，將於明年1月27日舉行，中選會也訂於12月10日至14日開放候選人登記，是否會展開「綠白合作」，黨政高層透露，這部分目前還未討論，綠白一定要合作，大家都有默契，但牽涉到要參選的人，怎麼合作仍要視明天中執會討論結果而定。

林右昌說，民進黨在這次地方選舉不只是大敗，而是慘敗，唯有反躬自省才有進步的空間，此時此景別再說過去了，「從今以後我們自己不要再提民進黨過去對台灣民主的貢獻。」

林右昌表示，台灣已經歷三次政黨輪替，民進黨也兩度成為執政黨，台灣人民已經不欠民進黨，民進黨要靠對未來台灣的貢獻，來爭取台灣人民的支持與認同，這是一個很重要的態度，「不是過去沒有貢獻，而是時代已經走到這個時間點，不需要再去講這個東西了。」

「我歷來就是哪裡火坑往哪裡跳，哪裡有困難哪裡去。」林右昌說，民進黨現在需要承擔責任的人，他受很多人栽培，不能在黨危急時棄黨不顧，他會扮演好在關鍵時刻穩住黨的角色，「我是大家都可以接受的人，黨有需要我就出來承擔。」

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