北市驗票days2》柯、丁律師改冷戰 脖子掛陣營牌示威

台北地院3日赴北市選委會進行驗票程序。右為丁守中律師周國代。（台北市攝影記者聯誼會提供）

2018-12-04 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長選戰驗票流程進入第2天，雙方一改昨日火藥味態度，停止爭執後也逐漸熟悉驗票作業，預估最快8天內可獲得結果。然而，雙方律師改以其他方式示威，台北市長柯文哲陣營的律師掛起了印有柯P姓氏英文字大寫的「K」字名牌，而國民黨候選人丁守中陣營的律師見狀，也掛上了「丁丁律師團」名牌，只因為「出入份子複雜」。

據《蘋果》報導，柯文哲驗票團隊律師林光彥表示，驗票前柯文哲辦公室的人員就準備了名牌以辨識身分，發放給所有參與驗票的律師與相關人員。而對於對手陣營的「丁丁律師團」名牌，印象中昨天沒看到，今天才出現。

對此，丁守中發言人楊植斗則回應：「上面出入比較複雜，有柯的跟丁的陣營的嘛，而柯陣營他們就有作牌子，我們也覺得『欸，這個是好的嘛』，就跟進學習啊」、「這個是我們沿用本來的設計啊，丁字啊，台北的未來在守中，這個是本來就有的」、「我們做這個做很快啦，大概做6、70個吧！」

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