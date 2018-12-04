前課綱微調召集人王曉波 中風住進台大加護病房

2018-12-04 16:37

〔即時新聞／綜合報導〕馬政府時期課綱微調召集人、世新大學客座教授王曉波，驚傳在家中閱報時中風，急送台大醫院並完成手術，目前住在加護病房（ICU），將於未來幾天決定是否出院。

綜合媒體報導，任職於《海峽評論》總編、75歲的王曉波昨日在家中閱報，忽覺身體不舒服，發生嘔吐等症狀，緊接著就開始中風，家屬將他送往台大醫院急診，該雜誌社總經理方守仁指出，院方已在昨日晚間11點後替他完成緊急手術，隨即將他送到加護病房觀察病情。

王曉波在馬英九擔任總統期間，擔任課綱微調召集人，率領工作團隊修改國文、社會學科，但因修改歷史科台灣史等內容，被學生團體批評為「黑箱課綱」，更疑因此引發反課綱微調學生輕生，與時任教育部長的吳思華被外界猛烈砲火抨擊，王迄今仍在大學校園教授國文。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/