政院力推「新南向．新映象」 「漁你相遇」奪20萬首獎

2018-12-04 16:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為推行新南向政策，行政院經貿談判辦公室今日舉辦首屆「新南向．新映象」頒獎典禮暨成果發表會，記錄清華大華學生志工團至馬來西亞十八丁漁村服務的「漁你相遇」短片，勇奪「金質獎」最大獎，獲得20萬元獎金。

行政院政委鄧振中今日致詞表示，新南向政策推動2年多來，所有工作漸漸能夠聚焦，今天成果發表會也是新南向成果的具體呈現，可以促進台灣社會對新南向國家的認識及瞭解。

鄧振中指出，新南向政策工作至今為止，充分運用台灣的軟實力，醫療衛生、農業、教育等方面都有十足進展，台灣軟實力在新南向國家有相當發揮，政府會在既有道路上持續積極推動新南向政策。

行政院經貿談判辦公室表示，本活動為期2個月時間徵件，共81部作品進入初審，25部作品進入複審，14部優質品入圍決賽，共同角逐年度最高榮譽的20萬元首獎。

最大獎「金質獎」今日由「漁你相遇」影片獲得，該片提及清華大學馬來西亞國際志工團至馬來西亞十八丁漁村服務，包含文史訪查、舉辦說故事活動、紀錄片拍攝等，志工團透過影像、文字力量，凝聚社區意識，達到社區營造的目標。

銀質獎頒給描述外籍新娘來台打拚，國家提供友善環境的「遠來的夢想三部曲」，銅質獎由「我愛新堯灣2.0」獲得，影片介紹新堯灣多元文化融合的故事，以新竹湖口老街與東馬的新堯灣做連結，表現新南向精神。

「新南向．新映象」評審、導演曾涵生指出，新南向政策代表著台灣要突破既有舒適圈，到新南向國家創新及冒險的精神，政院也希望透過該活動聽見民間觀點，入圍及得獎影片不是政令宣導影片。

「每一部入圍作品都令人印象深刻！」政委鄧振中提及，相關得獎影片將會在公視平台播放，也將會放在行政院網站上讓民眾瀏覽，提升國人對新南向政策的認識，新南向不只是政府在推動，民間學生活動也持續在進行。

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