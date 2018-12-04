議員爆藍基層想推蔣萬安選下屆北市長 網友笑：臉帥加10分

國民黨北市議員戴錫欽上月30日在節目上表示，國民黨基層有一個默契，就是下一屆台北市長人選，大概非立委蔣萬安莫屬。圖為丁守中（右）9月出席青年後援會成立大會，與立委蔣萬安（左）等一起玩遊戲。（資料照）

2018-12-04 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市長候選人丁守中因不滿選舉結果聲請驗票，希望藉此有翻盤機會，台北地院今（4日）上午則進入第2天驗票，預估最快8天內可獲得結果。但國民黨北市基層似乎不看好，議員戴錫欽日前在節目透露，目前基層藍軍有共同默契，認為下屆台北市長人選就是立委蔣萬安。

上月九合一大選結果出爐，國民黨中央委員連勝文力挺的11名議員全都當選，其中不少人更是前三高票，「連家軍」的態勢也默默成形，連勝文要再次參選台北市長的聲音更不斷傳出。但北市議員戴錫欽日前在節目「年代向錢看」透露，據他瞭解連勝文無意再度參選北市長，且據他所接觸到的北市青壯年基層議員的態度，「對於下次台北市長的選舉，都已經有一個共同的默契是，大概就是非蔣萬安莫屬。」

戴錫欽也認為，蔣萬安雖只有擔任一屆立委，還欠缺歷練跟政治實務上操作的經驗，但時勢造英雄，因此很樂見蔣萬安參選2022的台北市長。對於國民黨若派出蔣萬安選2022台北市長，PTT網友則留言表示，「40+N%=藍營基本保底，N就看候選人的造化」、「這次如果萬安出來 阿伯應該沒辦法當選」、「真的很多人看臉投票」、「長相斯文帥氣，臉帥先加10分」，也有人笑稱，「我還是想看勝文 這幾屆看下來只有勝文那次娛樂性最高」、「乾脆萬安和勝文搭配選總統好了」。

另有網友認為，民進黨派出議員高嘉瑜參選，或許能和蔣萬安一搏。

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