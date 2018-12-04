丁守中律師葉慶元：不要先放話打人，再叫人別講話

2018-12-04 15:58

［記者張文川／台北報導］台北市長選舉驗票進入第2天，昨天首日即傳出大安區選票遺失60張，北院今澄清是被放在市議員選票裡；丁守中陣營律師代表葉慶元今表示，昨天發現選票遺失是事實，另一事實是昨天柯陣營先放話「丁守中減一票」，他認為兩陣營都應遵守法院的指示，而不是自己先放話打別人，再反過來要求對方不要講話，「這樣就不理想了」。

葉慶元說，第1224號投開票所遺失的61張選票，後來在雙方律師勘驗之下，在同一個投開票所的市議員票箱中找到，既然找到了，大家也就比較心安，昨天發現選票遺失時，大家都非常緊張。

媒體問，有網友質疑丁陣營放出不實的驗票消息誤導視聽，葉慶元表示，昨天一開始是有人在說「丁陣營-1票」，這顯然不是我們放的消息，是對方放的，實際上昨天有沒有少票？的確有少票，只是今天有找到，這是事實。

葉慶元說，兩個陣營都應該遵守法院的指示，不要對外放話，讓大家能夠順利完成驗票程序，而不是自己先放話打別人，等到發現法院講的事實和自己講的有衝突後，就反過來要求對方陣營不要講話，這樣就不理想了。

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