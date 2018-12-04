返鄉選立委？ 吳音寧：不熟悉也不可能

吳音寧趁稻田剛收割，光著腳走入稻田感受土地氣息。（翻攝我愛溪州臉書）

2018-12-04 15:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕北農公司前總經理吳音寧上週遭解職，隔天馬上返回故鄉溪州，遠離政治鬥爭圈，解甲歸田後她重新回歸農業作家身分，並在臉書宣示「從土地出發，不向謊言低頭、不向強勢的造謠低頭」等語，不少支持者留言加油，有地方人士認為她認真做事，加上曝光度夠，適合角逐彰化區補選立委，對此她表示，不熟悉鹿港區，也不會因為大家認識我就跨區選立委，只想為農業繼續努力。

吳音寧返鄉後行程低調，近日趁溪州友善農作尚水米產區收割，光著腳、踩在溪州特有的黑泥土，讓她露出久違的笑容，他也在臉書貼文：「收到很多的關心、支持、加油、打氣，謝謝你們。我回到溪州了。從土地出發，不向謊言低頭，尤其不向強勢的造謠低頭，咱繼續做伙打拚！」。

不少民眾對吳音寧的「復出」加油打氣，有地方人士認為，她對農業熟悉，藉現在知名度選立委，更能為農民出力。吳音寧表示，對鹿港不熟悉，不會因為現在有媒體關注就跨區選立委。

吳音寧說，人生沒有政治規劃，一直都以作家身分認識並介紹土地，即使進入鄉公所擔任主任秘書與北農公司總經理，也秉持初衷精神參與政治，沒想過會遭人惡意貼標籤，回應不夠即時，抹黑就鋪天蓋地而來，一直扼殺實在做事的價值。

怎樣對待土地，就怎樣得到回報。吳音寧說，土地是最真實的，所以光著腳ㄚ來感受，是否曾經遭農藥對待。對於未來是否會從政，她說，生活不可能跟政治切割，作家也在政治統治下生存，現在、未來都會為農業繼續努力。

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