他建議韓國瑜可參考陳其邁政見 網友酸：證明韓是草包

2018-12-04 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕新科高雄市長韓國瑜以「貨出的去，人進的來，高雄發大財」口號打動選民，贏得市長選舉，選後多次強調承認九二共識，上任將建立「兩岸工作小組」。對此，前立委沈富雄表示，若韓國瑜對高雄重大產業規劃不知道怎麼做，可參考對手陳其邁提出來的政見。但網友對此則大酸，「選前靠直銷 選後抄政見」、「那幹嘛投韓國瑜啊？」

針對韓國瑜選前曾說的「我搞經濟、台北搞政治」、「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」等口號，沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》打臉指出，韓國瑜的政策基本上都與政治有關，若沒有政治勢力在背後撐腰，他所提的政策哪有辦法完成。

沈富雄強調，韓國瑜對高雄重大產業的規劃，如五金產業、塑化產業與海灣產業等等，如果他不知道怎麼做，應該參考一下陳其邁提出來的政見。沈富雄也認為，韓國瑜在6個月到一年之間，一定要儘快交出一份不錯的成績單，才能維持聲勢不墜，「北京也要趕快出手幫他（韓國瑜），而且不能小氣、要出手的大方幫忙他」，否則韓國瑜就會漏氣了。

PTT網友對此紛紛酸說，「陳其邁的政策比較好 那幹嘛不投陳其邁 有事嗎」、「被政治耽誤到直銷商」、「如果都用陳的政見，那不就證明韓草包一個」、「真的照陳的政見做的話 那選前笑陳政策的韓粉情何以堪」、「有智商的都知道韓除了92外沒一點贏陳的」、「那幹嘛投韓國瑜啊？」、「陳其邁政策比較好但是選韓國瑜，X你....這到底什麼世界啊，可以告訴我民眾會思考嗎？」

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