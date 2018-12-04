宅神稱蜜月期結束？ 韓國瑜：用人會更小心

2018-12-04 15:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕準高市原民會主委林國權因為吸金官司引發負面批判，不但館長痛罵，宅神朱學恆也直言「蜜月期沒了」﹔韓國瑜今強調，從當選後就沒蜜月期，他會記取教訓，今天開始徵詢內閣成員時，已開始附帶提問有沒有…。

曾擔任高市議員的林國權，兩年前被控成立婚友公司，招攬美女業務以「假戀愛、真詐財方式」，向想結婚的男子推銷婚禮顧問契約，實際上卻涉嫌以老鼠會方式吸金詐騙，台中地檢署認定該公司4年共詐得逾4千萬元，受害男子約170人，前年依違反銀行法、詐欺等罪將林國權等78人起訴，目前仍由台中地院審理中。

韓國瑜昨發佈原民會主委人事後，面對媒體質疑時回應無法找到百分百聖人，且當事人已接受制裁，希望能重新出發﹔不料事後該人事案在網路上引發強烈反彈，館長、宅神都有意見，林國權今天上午立刻宣佈放棄接任。

韓國瑜事後指出，大家對他用人標準很高，這是好事，未來用人一定更小心，他也坦言先前徵詢閣員時，只問專業、熱情、理想，沒注意到法律問題，今天開始已特別注意這問題。至於其餘小內閣成員，韓國瑜說下週統一公布。

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