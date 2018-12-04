宜縣府召開交接會議 敲定「奇幻耶誕」燈節亮到春節後

宜蘭縣府秘書長邵治綺（右2）今與林姿妙派出的代表人，羅東鎮公所主秘曾成陽（左2）及民政課長游政斌（左）召開首次交接會議。（記者林敬倫攝）

2018-12-04 14:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］國民黨準宜蘭縣長林姿妙即將於25日與宜蘭縣代理縣長陳金德辦理交接典禮，今縣府召開首次交接會議，除敲定交接地點在宜蘭體育館，元旦升旗地點於宜蘭體育場外，於縣政中心辦理的「奇幻耶誕」燈節，也確定要「亮」到明年春節之後。

宜蘭縣代理縣長陳金德辦理「奇幻耶誕」燈節共斥資約900萬元，規劃11月16日啟動至明年元旦結束，宜蘭縣府秘書長邵治綺今與林姿妙派出的代表人，羅東鎮公所主秘曾成陽及民政課長游政斌召開首次交接會議。

會議中除敲定25日交接典禮，將在宜蘭體育館舉行，復辦的元旦升旗典禮在宜蘭體育場外，因林姿妙方面認為「奇幻耶誕」燈節頗受民眾歡迎，燈節與縣府敲定將「亮」到明年春節後，至於新增的燈飾維護預算，將從府內其它預算「勻支」。

邵治綺指出，會議中已敲定交接典禮與升旗典禮的細節，升旗典禮縣府將準備3000份早餐，預計早上7點於宜蘭體育場升旗後，7點半從體育場出發健行至宜蘭科學園區，再走回體育場，時間預估約1個半小時。

邵治綺表示，「奇幻耶誕」燈節亮到春節後，縣府預算因已經匡列，燈飾的維護費用，必須靠從其他預算「勻支」才可支應，這部分已責成工商旅遊處處理。

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