不是賭氣！南投「手機大亨」勝選收掉連鎖店 只為兌現...

2018-12-04 14:33

〔記者謝介裕／南投報導〕在南投縣素有「手機大亨」之稱的商業聞人歐陽燦岳，最近位於南投市區的手機總店也收掉，改掛上港式茶點看板，並積極裝潢中，引發外界關注，並不禁要問難道要改行？歐陽燦岳斬釘截鐵表示，的確要改行，但不是要賣港式茶點，而是要兌現競選承諾「做1名全職民代」。

現年54歲的歐陽燦岳，從事手機生意已有30年之久，鼎盛時期全縣手機連鎖店多達8家，上屆他以素人之姿，首次參選南投市民代表落選後，此次捲土重來，如願當選，更讓他了解信守承諾的重要性。

歐陽燦岳說，選舉結果揭曉後，許多親朋好友看到他經營的手機行一家接著一家「打烊」，甚至連總店看板也換成港式茶點，還調侃他說，人家是選輸欠債跑路，哪有當選關店的道理？

他解釋表示，手機行總店連同土地在內，都是他所擁有的，既然決定做一名全職民代，與其讓總店閒置養蚊子，倒不如出租他人做生意賺點租金，貼補一些生活開銷，進而讓為民服務工作能更加落實。

尤其，縣府規劃的旺來產業園區目前正積極招商，在他居中協助下，三點一刻、先麥食品2家公司也將進駐設廠，初估投資的金額至少10億元，也讓人看到他說到做到的一面。

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