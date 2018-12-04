台人冷血教訓執政黨 蔡丁貴：習近平必定背脊流冷汗

蔡丁貴認為，習近平看到台灣新世代年輕人教訓執政黨的無情，背脊一定會流冷汗。（資料照）

2018-12-04 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕這次國民黨在九合一選舉中大勝，各界大多認為是統派、親中派的勝利。不過自由台灣黨黨主席蔡丁貴卻認為，中國國家主席習近平應該高興不起來，看到台灣新世代年輕人在教訓執政黨的無情冷血，習近平的背脊一定會流冷汗。

蔡丁貴昨天在臉書發文，他認為習近平在台灣2018選舉後高興不起來，因為習是統派的無任期獨裁者，在看到台灣年輕人教訓執政黨的無情冷血，「他的背脊一定會流冷汗。」蔡丁貴也說，就算將來習近平武統或金買併吞台灣，看到台灣新世代的冷血無情對待執政黨，他又如何能不坐立難安？

蔡丁貴表示，台灣民眾在2014、2016、2018都大幅度推翻失能的執政黨，他認為這樣直接民意、非暴力的抗爭行動，是台灣公民社會進步的基礎，「如果執政黨不能讓人民感到生活幸福，換人做看看有什麼不可以呢？」但他也指出，可惜民進黨之外，現在的替代選擇就是國民黨，年輕人認為達到教訓執政黨的目的，比擔心中國侵略還重要。

蔡丁貴認為，習近平沒有能力控制台灣的新世代年輕人，台灣民主的大門已經打開了，雖然國民黨選贏了，但台灣新世代的年輕人，過去不但曾教訓國民黨、現在也教訓了民進黨，「他（習近平）會讓台灣新世代的年輕人有機會教訓中國共產黨嗎？」蔡丁貴表示，這就是他不悲觀的理由。

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