環保署辦歡送 李應元：願與馬英九辯論核四

環保署長李應元日前請辭，今在歡送會上仍不忘為政策辯護。（記者楊綿傑攝）

2018-12-04 14:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕環保署長李應元日前因敗選請辭，今天環保署為他辦歡送會，李應元在發表感言仍心繫空污議題，他向大眾喊話老車議題完全是誤會，環保署端出非常多配套措施，也強調這2年多來紅害日數下降近7成，空污已持續改善中，在任最後一天依然對外界溝通政策。對於核電問題，他也願意與前總統馬英九進行辯論。

李應元說，2年多很有意義，也留下痕跡，更歷經眾神上凱道、卡車上凱道等大型遊行。他認為，具體來看少香少炮少金的政策，確實改善了埔里的空氣品質，也能夠讓業者維持生計，很感謝宮廟主委、志工媽媽及所有民眾配合，這是大家一起努力的成果。

至於對移動污染源的管制，李應元說，修法時就已經意識、提醒可能會有一些爭議，法案通過後網路訊息塞爆，環保署也立即進行處理，對外說明至少10次，也在全國性電台發聲，包括維修補助、加裝污染防制設備補助、貸款保證、特種車輛輔導、負擔重者還有專案協助等，強調政府絕未強制淘汰10年車齡車輛，都是網路謠言。

李應元特別舉貸款信用保證的部分，認為這做為提供卡車司機很強的支援，是非常有魄力的作法，對於移動污染源政策，台灣不是世界第一也有第二。他並特別向卡車司機致歉，造成他們的委屈及誤會，也承諾雖然他卸任，環保署還是會維護司機權益，也會繼續促成進口車關稅減免，讓價格下降，會一直再努力。

在空污改善方面，李應元說，他上任時就提出紅害站日數2年減少2成、4年減少5成目標，而直至去年，已減少5成3，不但達標且超前，若以1月1日計算到12月2日來看，這2年多已經減少6成8。他向總統及行政院長喊話「空氣品質真的在改善，且是進行式」，而這些都不是憑空而來，是因為進行很多應變做為的努力成果。

對於卸任後規劃，李應元說，將看書、看電影，也會回復到社會運動者角色，並打趣說有可能來到環保署前抗議，要求接見。但李應元話鋒一轉，提到自己的信念是反核，馬英九提到要重啟核四，他非常有興趣，願意跟馬對此議題進行辯論。

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