普悠瑪案 黃國昌痛罵台鐵新局長：誰教你在國會說謊？

黃國昌稱張政源睜眼說瞎話的能力不輸前局長，並質問他：「誰教你在國會說謊的？」（資料照）

2018-12-04 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵普悠瑪翻車脫軌造成18死、215傷的慘劇，時代力量立委黃國昌緊咬台鐵，抓出台鐵多項紕漏與說法前後不一。昨（3）日在立法院交通委員會的質詢中，台鐵新任局長張政源首次接受黃國昌質詢，就被黃國昌痛罵「說謊」，稱他睜眼說瞎話的能力不輸前局長，並質問他：「誰教你在國會說謊的？」

黃國昌質詢張政源，18號與19號就發現主風泵故障，20日當天的日檢卻只「補油一公升」，這樣的做法叫做維修嗎？對此張政源本想叫機務處長賴興隆回答，卻被黃國昌打斷，要張政源親自解釋：「你上任到現在這個樣子，如果還沒有掌握狀況的話，沒有辦法被接受」。

黃國昌質疑，18、19號發現主風泵故障，20號的例行日檢只做補油，車子在21號出發前主風泵都還是強制停機的狀態，「這種做法不是草菅人命嗎」、「你敢在國會跟大家說，補油一公升就算是修好了，那21號出發前強制停機算什麼」、「說要等調查小組，結果調查小組報告破綻百出，家屬完全無法接受」

黃國昌繼續追問，主風泵空冷除濕機的油冷卻器，依規定6年需更換，質問張政源有沒有換？一旁的賴興隆則說：「目前還沒有換，6年還沒有（到）」，張政源也就複誦一遍，此時黃國昌又亮出台鐵的資料，指出TEMU2001與2002電聯車於9月26日進廠保養，10月27日出廠，張政源看到資料又改口稱：「整個模組有換掉」。

此時黃國昌開始破口大罵張政源「說謊」，「你們這個空冷卻器是10月25號才辦採購的」，表示上週才在財政委員會問調查小組的成員，對方承認沒有做更換，「結果你在這裡跟大家說有換，是你說謊還是他說謊？」

黃國昌在臉書貼出影片，也質問張政源：「誰教你在國會說謊的？」、「今天第一次在交通委員會質詢台鐵局長張政源」、「沒想到，張政源睜眼說瞎話的能力，與假辭職真退休的前局長相較，毫不遜色。」

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