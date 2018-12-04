前行程秘書被爆轉租國有地 楊秋興：歡迎檢調偵辦

2018-12-04 13:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕時代力量今天召開記者會，指控曾擔任前高雄縣長楊秋興機要、現為某綠營立委（劉世芳）秘書的袁姓男子，高價轉租台糖國有地。對此，楊秋興發聲明表示，他不知情，如果袁主民有違法獲利，就請檢調偵辦，如若懷疑他本人有任何違法情事也歡迎檢調偵辦。

時代力量今天召開記者會，指控曾擔任前高雄縣長楊秋興機要、現為某綠營立委秘書的袁主民，每年透過人頭以約60萬元代價向台糖承租高雄鳳山區明頂段的國有土地，再高價轉租、違規使用，每年獲利400多萬元，黃國昌等人要求台糖、高雄市府出面給個答案。

對此，民進黨立委劉世芳受訪時坦言，時代力量記者會提到的袁姓男子（袁主民），今年年初在鳳山協助她跑基層，不過未支薪，「現在沒在我這邊」，初選結束後就沒有工作關係。

楊秋興則發聲明表示，袁主民是他機要室的行程秘書，大概10年前就離開縣政府。袁主民承租國有土地如果有違法獲利，就請檢調偵辦。

至於袁主民被爆承租國有土地一案，楊秋興說，他本人完全不知情，如果懷疑他本人有任何違法情事也歡迎檢調偵辦。

相關新聞請見

楊秋興前機要遭爆料 轉租國有地年賺400萬

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/