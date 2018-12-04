桃市客家局編列預算參觀中國茶園、澳洲划龍舟 議員批誇張

2018-12-04 13:29

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天審查客家事務局預算，由於藍營議員認為活動預算過多又過於浮濫，總數11.76億元預算，雖未刪除但擱置金額高達9.53億元，幾乎8成5的預算都被擱置，最離譜的是客家事務局編列參觀參觀中國茶園、澳洲划龍舟預算，國民黨議員詹江村批評這就像刻意搭飛機到美國買「MIT」產品，實在誇張、簡直是錢太多沒地方花。

對於預算編列參觀中國茶園、澳洲划龍舟一事；客家事務局長何明光表示，編列到中國福建參觀茶園及天福茶博物院預算，主要是配合「茶葉故園區」推動，天福茶博物院是天仁茗茶創辦人李瑞河在中國興建，在當地相當有名，至於澳洲觀摩划龍舟主要是參加國際客家總會年會，順帶參觀划龍舟。

市議會早上9點開議，先審查客家事務局歲出預算，雖然只有17頁，但國民黨議員砲火猛烈；其中劉茂群批評補助款大小眼，只補助南區、北區不補助；黃婉如批評活動辦太多，只是排隊領禮物；梁為超認為「茶葉故事園區」獲中央前瞻計畫補助8億元，金額非常龐大，希望提供更詳細的資料再審；舒翠玲說，早在前一個月就要求提供資料，但都沒有下文，才會採取擱置手段。

期間主席陳瑛裁定休息10分鐘進行協商，民進黨議員當場和國民黨議員吵成一團，無黨籍議員李雲強也認為藍營議員無理取鬧，氣得一直拍桌子，民進黨議員呂林小鳳也拿起桌上銘牌敲打桌面，最後協商沒有結果。

由於復會後藍營議員又要求擱置客語多元化教材預算400萬元，遭李雲強反對擱置，最後是民進黨團總召許清順出面緩頰，強調該400萬元預算可以擱置，但也呼籲藍營不要再擱置，也讓最後5頁預算順利通過，未遭擱置、刪除。

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