國民黨撇清「幽靈黨產」松山油漆廠 黨產會：KMT應出面解決

黨產會指出，當年國民黨將松山油漆廠賣給台鐵後，一直到現在未完成移轉登記，松山油漆公司早已撤銷登記，該土地成為閒置且權利主體消失的「幽靈黨產」。圖為松山油漆廠。（記者陳鈺馥攝）

2018-12-04 13:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨被爆在台北市東區有一筆市值高達40億元「幽靈黨產」松山油漆廠土地，國民黨發言人洪孟楷今日表示，整件事與現在的國民黨沒直接間接關係；黨產會今質疑，松山油漆公司是黨營事業，國民黨是唯一股東，納稅義務人松山油漆廠沒繳增值稅，「怎會沒關係」，國民黨收錢賣給台鐵，至今未辦移轉登記，應出面解決。

據黨產會調查，位於北市松山高中旁、基隆路上的「幽靈黨產」松山油漆廠，在日治時代為日本立邦塗料株式會社的工廠，戰後由政府接收併入台灣工礦公司旗下經營，1955年政府再下令出售該廠，由國民黨得標取得。

黨產會發現，黨營事業松山油漆公司在1959年轉賣給台鐵後，國民黨拿到2百多萬元後，卻未完成土地移轉登記，更沒繳土地增值稅，土地仍登記在松山油漆公司名下，但該公司早在1964年撤銷登記。

黨產會更查出，國民黨向台銀抵押所借50萬元在1962年才還清，台銀當年轉告台鐵要將抵押品歸還，台鐵委請黨營松山油漆廠辦理，松山油漆廠印鑑放在台灣省黨部也不理會，相關抵押權全未移轉及撤銷。

黨產會發言人施錦芳今日受訪表示，松山油漆廠是國民黨以標售方式取得，不算不當取得財產，不過國民黨將油漆廠賣給台鐵後，一直到現在未完成登記，「解鈴還須繫鈴人」，該案須回歸松山油漆廠的原始股東國民黨及台鐵兩造共同處理。

施錦芳指出，該筆土地是台北市非常精華地段，無論站在國家資產、台北市景風貌及資產活化角度，國民黨都應出面處理，回應社會期待，與台鐵取得一個方法解決。

她強調，根據當年杜賣契約，該筆土地國民黨與台鐵是有實質交易行為，只是沒有完成土地移轉登記，要如何完成土地移轉登記，讓台鐵取得屬於它們的財產，不再是「幽靈黨產」，這才是這件事情應解決的方向。

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