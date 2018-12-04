「大法庭」制度取得共識 立法院朝野協商通過

2018-12-04 13:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕司法院近來積極推動「大法庭」制度，擬定「法院組織法部分條文修正草案」、「行政法院組織法部分條文修正草案」送立法院審查，立法院朝野黨團今為部分爭議條文展開協商，會後通過未來大法庭成員兼任庭長者不得逾2分之1，且應將大法庭未依法行言詞辯論、專家證人未揭露應揭露事項的法律效果與準用規定寫在立法理由中，此外因新法上路將廢除原「判例」制度，為防釋憲可能出現空窗期，應給予3年緩衝期。

今日爭議較大的條文，主要是「法院組織法部分條文修正草案」51條之8，時代力量立委黃國昌認為，規定上大法庭應行言詞辯論，但最高法院法官是一群「不受控制的人」，「沒人可以管得到他們」，條文上應講清楚「如果大法庭未行言詞辯論」的法律效果為何。

對此，司法院秘書長呂太郎表示，此部分準用「民事訴訟法」第496條第1項第1款之規定，大法庭若未行言詞辯論，其訴訟程序違法的部分將由原承辦法院繼受，未來當事人將可以主張終局判決「適用法規顯有錯誤」，並據此聲請再審。最後經各黨團協商，司法院同意將相關法律效果明確寫進立法理由中，避免爭議。

另外，今日朝野協商原訂要討論「國家語言發展法草案」，黃國昌會前受訪表示，該部法案備受外界期待，早就應該通過，「為什麼被拉協商，原因到目前還不是很清楚。」至於有立委建議將英文納入官方語言，黃則表示，雖然英文無疑是世界性的語言，未來教育絕對要強化，但現在政府連基本的法規翻譯都沒辦法做好，現在馬上要把英文列入官方語言，「事實上做的到嗎？大家都準備好了嗎？」

不過今日因時間問題，最終朝野協商未能討論到「國家語言發展法草案」。

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