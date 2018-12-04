爭取南部縣市合作 黃偉哲：摒除藍綠紛爭

2018-12-04 12:46

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市長當選人黃偉哲今日提到未來南部縣市的合作，強調老百姓已看膩藍綠互相指責的言語，因此各縣市該摒除爭議互相合作，達成「政治0分，經濟100分」。另外，媒體也問及龍崎掩埋場一事，黃表示，一切依法辦理，尤其在當地居民尚未有共識之前，不會考慮發照。

黃偉哲今日從中選會手中接下當選證書，會後接受媒體採訪。針對高雄市長當選人韓國瑜日前強調要擴展中國市場，黃偉哲表示，兩岸事務是中央政府、總統的職權，他們一定要予以尊重；他也引用韓曾說過的「政治0分，經濟100分」，指出未來南部縣市如南嘉、南高合作時，也應該摒除藍綠紛爭。

黃偉哲強調，老百姓已經看膩藍綠互相指責的言語，所以他會專注於經濟、觀光、產業等合作，若是合作還要先看藍綠，那麼百姓就不會認為這是真誠合作，反而變成「政治100分，經濟0分」。

至於處理龍崎掩埋場的議題，黃偉哲表示，他個人持保留態度，一切都是依法辦理，尤其現在當地居民都尚未有共識，他沒考慮要發照。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/