五楊高架延伸可行性評估 苗縣府、陳超明要求至銅鑼

立委陳超明、柯建銘皆多次向中央要求將五楊高架橋延伸至新竹、苗栗路段，紓解當地車潮。（記者鄭名翔翻攝）

2018-12-04 12:35

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕為紓解高速公路新竹、苗栗路段塞車問題，地方要求延伸國道1號五楊高架道路聲浪不斷，交通部遂進行桃園市楊梅至苗栗縣頭份路段的可行性評估，但苗栗縣政府、立委陳超明依據國家發展委員會公文，強調應將可行性評估延伸納至銅鑼路段，要求交通部實質辦理，交通部表示，目前已進入作業階段，若要擴大範圍須再研議。

陳超明說，竹南鎮、頭份市人口逼近20萬，與新竹已儼然形成共同生活圈，但國1、國3交通壅塞問題益發嚴重，故極力爭取五楊高架延伸至苗栗，盼紓解車流；苗栗縣長徐耀昌也多次向中央提議，要求五楊高架延伸至銅鑼段，串聯新竹、竹南、銅鑼等科學園區交通路網。

交通部去年提出的先期評估點出延伸工程將遇到地層滑動、匝道布設困難及附近民宅密集3大難題，今年四月再投入4千萬針對楊梅至頭份段40公里路程進行可行性評估，預計明年底報告出爐。

但陳超明國會辦公室執行長邱俐俐指出，交通部目前執行的可行性評估只至頭份段，不符合國發會四月發函內容稱「五楊高架路段向南延伸至苗栗銅鑼路段，現正進行可行性評估研究。」，也與苗縣府及地方民意期待有落差。

苗縣府工務處長趙清榮認為，評估範圍應先擴大，後續再研議是否增設；邱俐俐也要求交通部依國發會公文實質辦理，並將該案列管。

交通部解釋，頭份至銅鑼段有納入交通影響評估，但是否會納入可行性評估尚需研議；而目前五楊高架延伸方向將採國道系統分流方式，銜接國1及國3，避免集中於國道1號，造成交流道打結。

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