六輕附近學童肝損傷比例高 監委立案調查

學者發現距離六輕越近的國小學童，肝功能異常或輕度肝纖維化等均超出異常值，為釐清相關單位對於兒童健康權益的相關作為，監察委員田秋堇、趙永清、王美玉、王幼玲已申請自動調查。（資料照）

2018-12-04 12:30

〔記者謝君臨／台北報導〕根據學者對雲林六輕廠區附近學童「肝損傷」所進行的研究成果，發現距離六輕越近的國小學童，肝功能異常或輕度肝纖維化等均超出異常值，顯見兒童因暴露於六輕污染環境中，在健康上有相關程度的影響，為釐清相關單位對於兒童健康權益的相關作為，監察委員田秋堇、趙永清、王美玉、王幼玲已申請自動調查。

監察院指出，氯乙烯是國際癌症研究中心所認定的第一級致癌物；硫代二乙酸（TdGA）則是氯乙烯單體（VCM）的人體內代謝物之一，同時也是石化業常見的排放物質。國內學者針對六輕附近學童「肝損傷」所進行的研究成果，日前被刊登於國際期刊，引起關注。

根據國家衛生研究院自2013年起執行為期3年的「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，發現鄰近六輕的橋頭國小許厝分校學童，尿液中硫代二乙酸（TdGA）的濃度異常偏高；此外，相關研究結果顯示，距離石化工業區越遠的學童，尿液中之TdGA濃度下降越趨明顯。

另，對該區域學童進一步的血液精密檢測結果顯示，距離六輕廠區10公里內的303名受檢國小學童中，有106人（36.1%）輕度肝纖維化超出異常值，血清AST（天冬氨酸轉氨酶）有78人（25.7%）超出異常值，占有相當高比例，顯見兒童因暴露於六輕污染環境中，在健康上有相關程度的影響。

監察院表示，自2016年國衛院提出研究成果報告以來，衛生福利部對於維護兒童健康權益的相關作為、行政院環境保護署與雲林縣政府對於六輕空氣品質監測、管制及污染源的相關調查及結果為何？有無積極研擬相關因應或防預性措施？監委田秋堇、趙永清、王美玉、王幼玲甚為關切。

為保障兒童權利公約第24條所揭示的兒童健康權，以及檢視相關單位有無落實第15號意見書中所提，各國應採取措施處理地方環境污染對兒童健康所構成的危險和風險，監察院極表重視，已由田秋堇等監委立案自動調查。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/