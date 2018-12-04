送別林聰賢 陳吉仲哽咽：已送辭呈同進退

農委會代理主委陳吉仲。（記者劉信德攝）

2018-12-04 12:37

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今（4）日為卸任主委林聰賢舉辦惜別會，暫代主委的副主委陳吉仲致詞時一度哽咽，表示自己將與林同進退，也坦言自己的辭呈已和林的一起送到政院，就等待下一波內閣人事改組。

九合一大選民進黨慘敗，農委會主委林聰賢開票當天即提出辭呈，上週六（1日）行政院院長賴清德准辭，今日交接，由陳吉仲暫代主委一職。

陳吉仲致詞時細數林聰賢在任1年9個月的政績。他指出，去年2月林聰賢一上任，正值國內出現新型高病原禽流感H5N6病毒，林聰賢不顧外界反彈，做出全國禁運禁宰7天的決策，讓病毒就此根除，這個功勞是林聰賢的，「歷史會記上一筆」。陳吉仲也哽咽指出，台灣每年有250多人喝巴拉刈自殺救不回來，林聰賢禁止巴拉刈，2年內要做出代藥劑，是對農藥管理安全的功勞；全國農田水利會改為公務機關，也是林聰賢帶領大眾努力溝通。

陳吉仲開玩笑指林聰賢「非常不夠義氣，自己先走了」。陳吉仲強調，一定會與林聰賢同進退，但在還沒有走之前，他要讓外界把對農業界的汙衊、不實指控收回，不讓非專業來糟蹋農業部門。

陳吉仲指出，選前就有跟林聰賢約定，希望可以一起離開，因此他的辭呈也已送出，現在政院先批示了林的辭呈，而他現在就是等下一波內閣改組，希望也可以跟林聰賢一樣，負起所有該負的、政策沒有執行到位的責任。

林聰賢則說，陳吉仲是非常積極任事的夥伴，現階段他請陳吉仲忍辱負重、堅守崗位，繼續帶領農委會團隊往前。林聰賢說，現在很多的政策目標和政策計劃，剛好是進入期中的階段，包括大家最擔心的非洲豬瘟，或些產業短期要解決的問題，陳應該盡快讓這些目標就緒。

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