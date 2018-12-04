UNFCCC大會波蘭進行中…台灣公車宣傳驚豔登場

聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第24屆締約方大會（COP 24）於12月2日至14日在波蘭舉行。外交部今年在波蘭會場外，買下行經會場的公車車體廣告，以明亮的大橘色，向各國出席者宣傳「因應氣候變遷，台灣能幫忙！」（外交部提供）

2018-12-04 12:24

〔記者呂伊萱／台北報導〕聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第24屆締約方大會（COP 24）於12月2日至14日在波蘭舉行。外交部今年在波蘭會場外，買下行經會場的公車車體廣告，以明亮的大橘色，向各國出席者宣傳「因應氣候變遷，台灣能幫忙！」

UNFCCC第24屆締約方大會（COP 24）現正在波蘭召開中。外交部國傳司今年在COP24主辦城市、波蘭卡托維治（Katowice）推動文宣案，在公車亭刊登廣告，也買下會行經會場的20路公車車體廣告，透過明亮的大橘色與客家花布花樣，讓各國出席者都能看到，宣示「因應氣候變遷，台灣能幫忙！」

外交部歐洲司代理司長陳欣新今天則在外交部例會表示，英國外交部主管亞太事務副部長Mark Field及英國商業、能源暨產業策略部副部長Claire Perry上月底在答覆國會議員質詢時，也都公開肯定台灣對抗氣候變遷的貢獻，並支持我國參與相關國際組織。

陳欣新說，近期外交部推動我擴大國際參與時，不論是在UNFCCC或是INTERPOL等議題上，均獲得理念相近國家政府和議員的正面回應，是很好的發展。

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