交通部長今日交接 吳宏謀：做不好的地方回家反省

吳宏謀從大廳與每位交通部員工握手致意。（記者鄭瑋奇攝）

2018-12-04 12:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部長吳宏謀於普悠瑪翻覆事故後已口頭請辭，行政院上週六准辭後，交通部於今日舉辦部長歡送會及交接典禮。吳宏謀表示，雖然普悠瑪事故的調查是行政院負責，不過就罹難者家屬及傷者關懷慰問、居家環境改善，都是交通部要持續做的事情；他昨天也有去台東，有些受傷的小朋友已經回到學校上課，但有些仍在家休養，請交通部同仁對這種長期性關懷工作要有耐心，要做到家屬覺得我們不需要再來為止。

吳宏謀表示，交通部是一個很好的團隊，很多政策方向都是一棒接一棒，今天特別提醒同仁還是要特別注意安全的課題，每隔一段時間都應回頭檢視是否有能在精進的部分；前瞻建設等重大工程、交通系統、國土規劃等，希望同仁都能持續做下去。而他自己的下一步就是要先休息一下，對於做的不盡理想的地方要自我反省。

交通部今日歡送會最後，吳宏謀從大廳與每位交通部員工握手致意，隨後就步行至捷運站搭車離開。

今日起要代理部長的政務次長的王國材表示，代理期間會著重在處理台鐵、前瞻建設等課題，台鐵有著130年的歷史，但這也代表台鐵面臨設備老舊、經驗需傳承等課題。現在新任局長張政源接任後，已著手進行變革，包含讓以往各自為政的運工機電，可以在各區域內一條鞭管理；設備維修方面也要再多加強，過去許多只能靠人工巡查的項目，找尋使用機器協助的方法；將現行事故調查及提出改善方法的行車保安委員會，改組成運輸安全室，不只名稱改變，裡面的人員也會調整。

前瞻建設方面，許多都已進入規劃設計與施工階段，王國材表示，交通部的看法是各個建設要符合地方需求與民眾需要，雖然可能有部分縣市，對於建設內容有修正的想法，這個在過去也常碰到計畫修改、調整時程等，交通部是希望計畫調整後能夠趕快再接上來，讓各計畫都能如期如質完成。

對於觀光局擬推出的暖冬補助方案，王國材表示，之前觀光局推出各項補助措施，宜花東高屏許多飯店住房率都有提升20%；這次暖冬方案是所有民眾都會有補助，但60歲以上較有空的年長者，及30歲以下忙於工作，希望他們可以帶小朋友出去走一走，期望補助能成為催化劑，促進國內觀光發展。不過昨晚聽完報告後，認為還有些不足的地方，已請觀光局再回去補充，目前方案仍在研擬當中。

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