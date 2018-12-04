審完預算賴揆將辭職走人？政院：不予評論

有媒體報導，行政院長賴清德將在明年1月立法院審完明年度總預算後辭職走人，屆時將大幅內閣改組異動；行政院今日表示，對於外界這類相關討論，行政院都不予評論及回應。（資料照）

2018-12-04 12:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今日有媒體報導，民進黨在九合一選舉大敗後，行政院長賴清德雖為穩定政局接受總統慰留，不過仍辭意甚堅，將在明年1月立法院審完明年度總預算後辭職，屆時將有大幅度內閣改組異動；行政院今日表示，對於外界這類相關討論，行政院都不予評論及回應。

針對賴揆是否在審完總預算後辭職走人，行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院不予評論及回應，若有任何變動或異動，會在第一時間向外界說明。

Kolas Yotaka指出，行政院現在正在處理政策檢討及部會首長人事，對於上次部會所提檢討方向，目前都還在做全盤分析，許多公投結果都與政府想要推動的政策不同，政策討論及修正如何取得平衡，還須更細緻的研議。

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