余天請辭綠營新北黨部主委 黨內同志慰留

2018-12-04 12:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨在今年新北市長選舉失利，肩負輔選責任的新北市黨部主委余天開票當晚宣布請辭以示負責，讓基層感到不捨。民進黨新北市黨部及新北市議會黨團今天召開記者會，盼余天留任，穩定黨務工作。余天未接電話，無法取得回應。

市議員鄭金隆表示，此次民進黨敗選原因很多，包括「韓流」效應、中央政策不符民意或是議會同仁在基層不夠努力等，而余天輔選新北市盡心盡力，甚至全國走透透，太太李亞萍和孩子也全家總動員，余天為黨犧牲奉獻，甚至因此中斷演藝事業，經濟受到影響。

鄭金隆說，眼看2020立委及總統大選即將起跑，「陣前換將不妥」，民進黨新北市黨部執委會及評委會的委員上週發起連署行動，盼余天順應民意留任主委，穩定黨務工作，帶領黨公職人員一起為2020共同努力，目前16位執委已有14人簽署，9位評委有8人簽署，黨內都肯定余天的表現。

新北市議會民進黨團總召李坤城表示，余天沒有功勞也有苦勞，沒有苦勞也有辛勞，雖然選舉結果不盡人意，但這是「非戰之罪」，不是余天一人可以扛起責任，希望余天留任承擔更大的責任，走入基層傾聽民意，把人民的聲音納為檢討的動力。

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