花縣議會施政總質詢 藍營議員送蔡碧仲「功在花蓮」

2018-12-04 11:50

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣議會今舉行縣長施政總質詢，國民黨籍議員李秋旺今質詢代理縣長蔡碧仲，先是送上「功在花蓮」4字，隨後又揶揄他「提油救火」、「人在曹營、心在漢」，將民進黨花蓮選舉大敗歸咎蔡碧仲，並針對三節白米發放、五教合一、香榭大道、花蓮新站使用執照發放及青年安心住宅缺失提出質詢，炮火猛烈！

代理縣長蔡碧仲9月17日上任，已屆滿2個月，上週首次參加縣議會定期大會施政總報告，今則站上備詢台，進行人生首次備詢，面對首位議員李秋旺的質詢，似乎也有備而來、一一反駁，強調施政過程「一切依法行政，行政中立。」

李秋旺說，蔡碧仲自代理縣長後，強調「依法行政，行政中立」，做的卻是「只享權利，不負責任」的事情，更「不接地氣」，針對中低收入戶慰問品發放，硬是要改由基層人員親送，引起各鄉鎮市作業不便。

針對近來引發熱議的日出香榭大道。李秋旺也說，蔡碧仲為配合某市長候選人政見，以行政程序不完備，暫停發包，目前距離保留經費時間僅剩20幾天，若因招標未完成，2億多元的經費遭收回，誰要來負責？

蔡碧仲回應，他不但沒有配合花蓮市長候選人所謂的選舉主軸政見，還被怪罪為什麼要發包香榭大道，能不能保留？有沒有辦法保留？接任後已進行最大努力，積極將經費留在花蓮，所有問題及行政責任都在前任，這個錯他是「即時救援」。

蔡碧仲說，香榭大道本來要挖要蓋各有看法，沒有一定對錯，但既然爭取到中央2億多元，於情、於理、於法都要盡力保留在花蓮，要發包香榭大道，須經過觀光局專家詳細審定，目前發包程序已公開透明在網站上。

副縣長張垂龍也表示，12月上旬香榭大道將開資格標，一定會盡快符合中央保留補助前提，並依照程序進行，第一回合參與家數若有3家以上，就可以審查資格並截標，若無人投標，7天後會再舉行一次，沒有意外的話，經費保留花蓮「沒有問題。」

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