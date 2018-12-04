以核養綠公投案通過 朱立倫：擁核團體不能忽略核安

2018-12-04 11:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕「以核養綠」公投案通過，新北市長朱立倫表示，尊重民意的決定，對於核廢料的處置，中央、朝野須共同努力，他也提醒擁核團體，不能忽略核能安全的重要性。

朱立倫今天在市政會議表示，「以核養綠」的公投案通過，新北市政府一定會遵守法律、尊重民意，而根據目前的法令，核二廠的延役時間已經過了，另外對於核一廠除役的問題，新北市一直都是理性地面對核能議題，包括核一廠、核二廠或是核二廠二號機的重啟，市府都是贊成也支持的。

朱立倫指出，核一廠的除役市府一再要求，第一，台電必須按圖施工，市長或副市長沒有一個人可以命令同仁，不按圖施工可以核發執照，第二，核一的除役計畫、環評計畫的最終處置場不能是新北市的核一廠，第三，安全問題，目前台電規劃「暫貯的乾式貯存」設施，暫貯不是4個月、不是40個月，是40年，安全標準要非常重視。

朱立倫質疑，台電提出戶外的暫貯設施，學者專家有許多意見，台電必須要說服學者專家，為什麼不選擇室內而用室外，他強調，「新北市不會去卡這件事情，而是確定它的安全，確定符合相關的法律」。

朱立倫談到，全台有589萬位民眾支持「以核養綠」公投，新北市府尊重民意， 但堅持核能安全與核廢料處置問題，中央及朝野須共同努力。台灣已經使用核能、核電40年，嘴巴說反對核電，事實上仍在使用，他提醒，擁核團體不能忽略核安的重要性，必須要以理性的態度面對核能，走向非核家園是大家共同的理想，使用核能必須堅持安全，並全力以赴處理核廢料問題。

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